    नाहन में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर CM सुक्खू का मेगा शो, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर 11 दिसंबर को नाहन विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कांग्रेस पार्टी और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं। पहले वर्ष का कार्यक्रम शाहपुर में और दूसरे वर्ष का बिलासपुर में हुआ था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे। विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिले हैं।

    Hero Image

    11 दिसंबर को नाहन विधानसभा क्षेत्र में होगा कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल का राज्य स्तरीय कार्यक्रम (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। वर्तमान कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले नाहन विधानसभा क्षेत्र में होगा। कांग्रेस पार्टी तथा सिरमौर जिला प्रशासन ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

    विदित रहे कि 11 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी तथा राज्य सरकार बड़े कार्यक्रम के लिए योजना तैयार कर ली है।

    इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सहित प्रदेश के सभी विधायक को भी कार्यक्रम में निमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कांगड़ा संसदीय

    क्षेत्र के तहत आने वाले शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में आयोजित किया गया था। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का समारोह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था।

    अब 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले नाहन विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। जबकि चौथे वर्ष का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडी संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

    प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यक्रम चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आयोजित करवाए जा रहे हैं। जिला सिरमौर कांग्रेस कमेटी तथा जिला प्रशासन ने भीड़ जुटाना के लिए तैयारी शुरू करने कर दी है।

    उधर नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिले हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है।