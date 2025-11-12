नाहन में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर CM सुक्खू का मेगा शो, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी

जागरण संवाददाता, नाहन। वर्तमान कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले नाहन विधानसभा क्षेत्र में होगा। कांग्रेस पार्टी तथा सिरमौर जिला प्रशासन ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

विदित रहे कि 11 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी तथा राज्य सरकार बड़े कार्यक्रम के लिए योजना तैयार कर ली है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सहित प्रदेश के सभी विधायक को भी कार्यक्रम में निमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कांगड़ा संसदीय

क्षेत्र के तहत आने वाले शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में आयोजित किया गया था। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का समारोह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। अब 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले नाहन विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। जबकि चौथे वर्ष का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडी संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।