'40 हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी विकास ठप, जनता कर रही रोजगार का इंतजार', नाहन में डॉ. बिंदल का कांग्रेस पर तीखा तंज

जागरण संवाददाता, नाहन। वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से निरंतर भाग रही है। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, कांग्रेस को वोट देकर सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में दी।

किन्तु इस सरकार के 3 साल पूरे हो गए और इन 3 सालों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्रियो ने आज तक हिमाचल प्रदेश के जनमानस की सुध नहीं ली। यह उद्गार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. राजीव

डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को नाहन में भाजपा त्रिलोकपुर मण्डल नाहन की संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहे। डाॅ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार एक ही बात कहकर नेरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी को कोसना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को दायित्व दिया है, सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में जनता कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करती है कि वो उनकी चिंता करे, परन्तु हो इसके विपरीत रहा है।

प्रदेश की जनता जानना चाहती है 40 हजार करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद स्कूल, काॅलेज, अस्पताल बंद क्यों हो रहे हैं ? विकास बंद क्यों है ? इन सब सवालों के जवाब तो कांग्रेस सरकार को देने ही पड़ेंगे।

डाॅ. बिंदल ने कहा कि जनता की अपेक्षा थी कि 5 लाख रोजगार मिले, एक साल में एक लाख सरकारी नौकरी मिलेगी और इसी उम्मीद में जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार तो बन गई, सत्ता का नशा तो आ गया, परन्तु बेरोजगार युवक आज भी सड़कों पर नारे लगाने को मजबूर हैं।

इसी तरह जिन बहनों ने सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंपी, वो 28 लाख बहनें आज भी 1500 रुपए का इंतजार कर रही है। डॉ. बिंदल ने कहा कि चाहे किसान हो, बागवान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, पैंशनर्स हो, सभी सरकार की बेरूखी के कारण त्रस्त हैँ जबकि जवाबदेही कांग्रेस सरकार की बनती है।