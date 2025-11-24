Language
    Sirmaur News: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता विश्व कप, कप्तान सहित शिलाई की तीन बेटियों ने रचा इतिहास

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    भारतीय महिला कबड्डी टीम ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियों ने टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से तीन सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से हैं। कप्तान रितु नेगी और उपकप्तान पुष्पा राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। रितु के पिता ने इस जीत पर देश को बधाई दी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। साक्षी शर्मा ने भी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

    भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता विश्व कप। फोटो सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नाहन। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत की टीम में हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियां शामिल रहीं। जिसमें से तीन बेटियां जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की है।

    भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा शिलाई से ही है। भारतीय महिला कबड्डी टीम की जीत के बाद जिला सिरमौर के शिलाई में जश्न का माहौल है। भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान रितु नेगी के पिता भवान सिंह नेगी ने इस जीत पर पूरे देश को बधाई दी है।

    इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर न केवल भारत का सम्मान बढ़ाया, बल्कि हिमाचल का नाम भी रोशन किया। सिरमौर की बेटी रितू नेगी, जिन्हें टीम की कमान सौंपी गई थी, ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व किया और टीम को एक भी मैच हारने नहीं दिया। वहीं पुष्पा राणा ने उपकप्तान के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई और हर निर्णायक क्षण में अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी।

    सिरमौर जिला के शिलाई की तीसरी बेटी साक्षी शर्मा ने भी उत्कृष्ट खेल दिखाया और जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीनों खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से न सिर्फ हिमाचल का मान बढ़ाया, बल्कि विश्व मंच पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।