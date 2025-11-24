Sirmaur News: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता विश्व कप, कप्तान सहित शिलाई की तीन बेटियों ने रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, नाहन। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत की टीम में हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियां शामिल रहीं। जिसमें से तीन बेटियां जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की है।

भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा शिलाई से ही है। भारतीय महिला कबड्डी टीम की जीत के बाद जिला सिरमौर के शिलाई में जश्न का माहौल है। भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान रितु नेगी के पिता भवान सिंह नेगी ने इस जीत पर पूरे देश को बधाई दी है।

इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर न केवल भारत का सम्मान बढ़ाया, बल्कि हिमाचल का नाम भी रोशन किया। सिरमौर की बेटी रितू नेगी, जिन्हें टीम की कमान सौंपी गई थी, ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व किया और टीम को एक भी मैच हारने नहीं दिया। वहीं पुष्पा राणा ने उपकप्तान के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई और हर निर्णायक क्षण में अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी।