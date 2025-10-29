नाहन में BJP का 'सड़क संग्राम', खस्ता रास्तों को ठीक करने के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा के क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र मोगीनंद में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों की दुर्दशा के विरोध में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सड़कों की खराब हालत पर अपना विरोध जताया।

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने किया। इस प्रदर्शन में विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय लोग, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस अवसर पर कहा कि सड़कों को पहाड़ों की भाग्य रेखायें कहा जाता है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण इन भाग्य रेखाओं की हालत अत्यंत खस्ता है। ऐसा लगता है कि हिमाचल की भाग्य रेखओं का स्थान गढडो ने ले लिया है।

डा. राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत अत्यंत खस्ता हाल में है, हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। जबकि सरकार और स्थानीय विधायक चुप बैठे हुए हैं। उच्च मार्ग सहित ग्रामीण सड़कों की हालत चिंता जनक है। उन्होंने कहा कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर नाहन क्षेत्र की सड़कों की हालत नहीं सुधारी गई, तो जनता को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। डा. बिन्दल ने कहा कि खेदनजक है कि आज नाहन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसे दौर से गुजर रहा है।

जहां पिछले एक साल से सड़कों में बड़े-बड़े गडढे पड़े हैं और गडढों में मिटटी डालकर खाना पूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों में पड़े गढडों में मिटटी डलने के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। बरसात के दिनों में गडढों की यह मिटटी दलदल और कीचड़ बन जाती थी और अब बरसात के बाद चारों ओर धूल ही धूल हो रही है।

जिस से सड़कों के किनारे रहने वालों लोगों की जिंदगी बरबाद हो गई है और नियमित रूप से वाहन में सफर करने वाले लोगों की हालत भी खस्ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की निकम्मी सरकार और सरकार के प्रतिनिधि जनता की समस्या के प्रति आंखे मूंदे बैठे हैं।