नाहन: 'एकजुट होकर पंचायत चुनाव जीतें', राजगढ़ में भाजपा की बैठक में रीना कश्यप का जोरदार आह्वान

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ में मंगलवार को भाजपा मंडल राजगढ़ के सभी मोर्चों के नव नियुक्त पदाधिकारी की बैठक विश्राम गृह राजगढ़ में सम्पन्न हुई। भाजपा कार्यालय सचिव हर्ष आनंद ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता विधायक रीना कश्यप ने की। बैठक में भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक रीना कश्यप ने कहा कि संगठन के प्रत्येक मोर्चे की भूमिका पार्टी की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन इसलिए है, क्योंकि यहां हर कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक ने सभी पदाधिकारियों से आगामी पंचायती राज चुनावों में एकजुटता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि संगठन तभी मजबूत बनता है। जब कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से जोड़े।