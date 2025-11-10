Language
    श्रीरेणुकाजी में जलाल नदी के किनारे एक बाइक सवार को स्टंट करना पड़ा महंगा, शिकायत के बाद मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    श्रीरेणुकाजी में एक बाइक सवार को स्टंट करना भारी पड़ा। जलाल नदी के पास लापरवाही से बाइक चलाते और स्टंट करते हुए तपेंद्र सिंह नामक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राजेंद्र नामक व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की है।

    श्रीरेणुकाजी में बाइक सवार को स्टंट दिखाना पड़ा महंगा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के तहत तेज रफ्तार बाइक स्टंट बाज को बाइक चलाना काफी महंगा साबित हुआ। एक व्यक्ति की शिकायत पर सड़क पर स्टंट कर रहे युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में

    लापरवाही व तेज रफ्तार वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। श्रीरेणुकाजी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तपेंद्र सिंह निवासी गाँव व डाकघर कोलर तहसील पांवटा साहिब रविवार को जलाल नदी के पास अपनी मोटरसाइकिल तेजी और लापरवाही से चला रहा था और स्टंट कर रहा था।

    जिस पर राजेंद्र निवासी तिरमाली, डाकघर ददाहू जिला सिरमौर के बयान पर मोटरसाईकल चालक तपेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध पुलिस थाना श्री रेणुका जी में लापरवाही व खतरनाक तरीके से मोटर साईकल चलाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

    वही जिला सिरमौर पुलिस का सभी वाहन चालकों से आग्रह है कि अपने वाहनों को सभ्य व सुरक्षित तरीके से चलाएँ जिससे अपनी व आम जन्ता की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो अन्यथा कानून का उलंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

    जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने स्टंट बाज बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुष्टि की है।