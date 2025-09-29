Language
    सिरमौर के रोनहाट स्कूल का गलतियों से भरा चेक सोशल मीडिया पर वायरल, लोग पूछने लगे तरह-तरह के सवाल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:30 PM (IST)

    जिला सिरमौर के रोनहाट क्षेत्र के एक स्कूल का चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेक में अंग्रेजी में भारी गलतियाँ हैं जैसे saven thursolay six harendra sixty rupees only लिखा गया है। चेक पर 7616 रुपये की राशि गलत अंग्रेजी में लिखी हुई है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है।

    रोनहाट स्कूल का गलतियों से भरा चेक सोशल मीडिया पर वायरल।

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में गिने जाने वला शिक्षा खंड रोनहाट का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का एक दो पिछले से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

    चेक के वायरल होने का कारण अंग्रेजी में लिखी गई भारी गलतियां हैं। सोशल मीडिया में अंग्रेजी के शब्दों की इन गलतियों पर भारी आलोचना हो रही हैं। गिनती में चेक पर 7616 रुपए सही संख्या लिखी गई हैं। मगर इंग्लिश में गलतियां करते हुए saven thursolay six harendra sixty rupees only

    (सेवन थर्सडे सिक्स हरेंद्र साठ रुपये) लिखा है।

    स्कूल प्रबंधन की इस लापरवाही के नमूने के लिए सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। सूत्रों ने प्राप्त जानकारी के अनुसार गलतियों से भरे इस चेक को बैंक ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद स्कूल को एक संशोधित चेक जारी करना पड़ा। विडंबना देखिए कि जो सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढिंढोरा पीटती है, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के लिए भारी-भरकम बिल चुका रही है।

    उसके बावजूद भी कितनी भारी गलतियां सामने आ रही हैं। उधर जब इस संदर्भ में रोनहाट स्कूल के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह नेगी से संपर्क किया गया। तो उन्होंने माना कि मिड डे मील प्रभारी से चेक की इंग्लिश में राशि लिखने में गलतियां हुई हैं। उस दिन मैंने भी कई दस्तावेजों पर साइन किए, इसलिए चेक की गलतियां ध्यान में नहीं आईं।