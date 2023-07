Shimla युवती को इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने का मामला सामने आया है। शातिरों ने युवती इंटरनेट मीडिया पर फोटो के नीचे कॉल गर्ल लिखकर उसे वायरल कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह फोटो अपलोड किए गए हैं। परेशान होकर वह पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Shimla: सोशल मीडिया पर युवती की फोटो पोस्ट कर बताया कॉलगर्ल, पुलिस ने दर्ज किया केस : जागरण

Your browser does not support the audio element.

शिमला, जागरण संवाददाता: राजधानी शिमला में रहने वाली एक युवती को इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने का मामला सामने आया है। शातिरों ने युवती को बदनाम करने के लिए उसके इंटरनेट मीडिया अकाउंट के फोटो के नीचे कॉल गर्ल लिखकर उसे वायरल कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह फोटो अपलोड किए गए हैं। दो दिन पहले की यह घटना है। युवती को जब उसके दोस्तों ने फोन किए तब उसे इस बात का पता चला। यह सुनकर वह सहम गई। उसके अकाउंट पर कई तरह के भद्दे कमेंट आने लगें। इससे परेशान होकर वह पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह किया पोस्ट पुलिस को दी शिकायत में युवती ने कहा कि वह मूलत: मंडी जिला के करसोग की रहने वाली है। शिमला में वह किराए के कमरे में रहती है। दो दिन पहले उसके मोबाइल पर वॉटसएप मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम प्रिंस ठाकुर बताया। उसने कहा कि वह भारतीय सेना में कार्यरत है। मैसेज में लिखा कि वह उसे बेहद पसंद करता है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसने मैसेज भेजने वाले का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसे अन्य नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने उसे कई तरह की गालियां दी। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद कॉल करने वाले ने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। युवती ने बताया कि उसकी फोटों जो उसने फेसबुक पर अपलोड की थी उसे उठाकर उसमें लिखा कॉल गर्ल इन शिमला। यही नहीं उसका मोबाइल नंबर भी फोटो के साथ दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सैल को भी मामला भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कहते हैं एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को इंटरनेट मीडिया पर खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों को अपनी फोटो पोस्ट करने से बचना चाहिए। आरोपी इन्हीं फोटो को अपलोड या स्क्रीन शॉर्ट की मदद से अपलोड कर लेते हैं। इन्हीं फोटो को फोटोशॉप की मदद से अश्लील बनाकर या उसमें कमेंट लिखकर वायरल करते हैं। इनका मकसद ब्लैक मेल करना होता है। पहले ये धमकी देते हैं जब इनके झांसे में कोई नहीं फंसता तब वे ऐसी हरकते करते हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN