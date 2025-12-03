Himachal Weather: बिलासपुर-मंडी में घना कोहरे का अलर्ट, जानें हिमाचल प्रदेश का पूरा तापमान अपडेट

जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है।

शिमला में 03 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 03 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

कांगड़ा में 03 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।



