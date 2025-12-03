Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal Weather: बिलासपुर-मंडी में घना कोहरे का अलर्ट, जानें हिमाचल प्रदेश का पूरा तापमान अपडेट

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:11 AM (IST)

    आज का मौसममौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है।

    शिमला में 03 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    ऊना में 03 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    कांगड़ा में 03 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें