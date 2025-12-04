Himachal Weather: बिलासपुर-मंडी में घने कोहरे का अलर्ट, जानें शिमला और कांगड़ा में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान है।
जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर व मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा बावजूद इसके अधिकतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।
शिमला में 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऊना में 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
कांगड़ा में 04 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आर्द्रता 64 रहेगी।
