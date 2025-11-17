Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंबा में हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर दे दी चेतावनी

    By Atul Kashyap Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    चंबा में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला जिले के रामपुर बुशहर में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते विश्व हिंदू परिषद के सदस्य। जागरण

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनोहर हत्याकांड के बाद अब सुराडा मोहल्ले में गंभीर घटना सामने आई है। इसमें कुछ युवकों ने बिना नंबर की गाड़ियों में हथियार लेकर स्थानीय लोगों को धमकाने का प्रयास किया। हिंदू देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां कीं। इन घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को रामपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

    विहिप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने की मांग उठाई। 

    विहिप जिलाध्यक्ष सुरेश मेहता और जिला मंत्री विष्णु शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाहरी तत्वों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय

    अन्य राज्यों से आने वाले व्यापारियों और मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ ही नशा तस्करी, गौ तस्करी, अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की हरकतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुंदरनगर, कुल्लू, बिलासपुर, ऊना, नालागढ़, पालमपुर सहित कई क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 

    अवैध गतिविधियों पर के खिलाफ चले अभियान

    विहिप ने मांग की है कि प्रदेश में नशा तस्करी एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 

    सड़क पर उतरेंगे विहिप कार्यकर्ता 

    सुरेश मेहता ने चेतावनी दी कि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विहिप कार्यकर्ता सड़कें पर उतरने को मजबूर होंगे। जिलाध्यक्ष सुरेश मेहता, जिला मंत्री विष्णु शर्मा, गौशाला अध्यक्ष उमादत्त भारद्वाज, यशपाल शर्मा, मनोज अग्रवाल, करन शर्मा, वरुण, प्यारे लाल, जीवराम नेगी, संग्राम सिंह, सुशांत ठाकुर आदि उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों व निकायों की सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के गांव की सड़क 4 महीने से बंद, आपदा में टूटे रोड की अब तक नहीं ली गई सुध 