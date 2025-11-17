चंबा में हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर दे दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनोहर हत्याकांड के बाद अब सुराडा मोहल्ले में गंभीर घटना सामने आई है। इसमें कुछ युवकों ने बिना नंबर की गाड़ियों में हथियार लेकर स्थानीय लोगों को धमकाने का प्रयास किया। हिंदू देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां कीं। इन घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को रामपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।



विहिप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने की मांग उठाई।



विहिप जिलाध्यक्ष सुरेश मेहता और जिला मंत्री विष्णु शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही हैं।