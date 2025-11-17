Virbhadra Singh: पूर्व सीएम की शिमला में तीसरी प्रतिमा स्थापित, प्रतिभा ने बताया वीरभद्र क्यों लड़ते थे रोहड़ू से चुनाव
रोहड़ू में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह के योगदान को सराहा और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। प्रतिभा सिंह ने उनके रोहड़ू से चुनाव लड़ने के उद्देश्य को स्पष्ट किया। क्षेत्र में 22 सड़कों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शिमला में वीरभद्र सिंह की तीसरी प्रतिमा स्थापित की गई है।
संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण पुराना बस अड्डा रोहड़ू में किया गया। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व लोकसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत थी, जिनकी बदौलत प्रदेश एवं रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने हर कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखी, उन्हें पार्टी के साथ-साथ विपक्ष के लोग भी याद करते हैं। हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है ताकि प्रदेश के विकास में कोई कमी न आए।
विपरीत परिस्थितियां आएंगी पर बना रहना चाहिए विश्वास
उन्होंने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, जिसके लिए समय-समय पर हम प्रयासरत हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कठिनाइयां एवं विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन क्षेत्र के लोगों में विश्वास और प्यार की बागडोर बनी रहनी चाहिए।
22 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र से बजट मंजूर
रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की 22 सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत 64 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण अवश्य होगा। डोडरा क्वार सड़क के बजट पर केंद्र से रोक लगाई गई थी जिसे अब सुचारू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 150 की आबादी वाले गांव के लिए सड़क बनाई जाएगी लेकिन इसके लिए सभी लोगों को गिफ्ट डीड देने की आवश्यकता रहेगी।
इसलिए लड़ते थे वीरभद्र सिंह रोहड़ू से चुनाव
पूर्व लोकसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हम सभी को वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। वीरभद्र सिंह कहते थे कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र में इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं ताकि क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। इसमें संदौर पुल का लोकार्पण भी किया। पुल का निर्माण कार्य लगभग 11 करोड़ 19 लाख रुपये से किया है।
शिमला में तीसरी प्रतिमा
वीरभद्र सिंह की शिमला जिले में तीसरी प्रतिमा स्थापित हुई। उनकी शिमला के रिज मैदान पर अष्टधातु से बनी नौ फीट ऊंची प्रतिमा पर 24 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा ठियोग के सैंज में कांस्य धातु की बनी छह फीट ऊंची प्रतिमा पर 10 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
