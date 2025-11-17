Virbhadra Singh: पूर्व सीएम की शिमला में तीसरी प्रतिमा स्थापित, प्रतिभा ने बताया वीरभद्र क्यों लड़ते थे रोहड़ू से चुनाव

संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण पुराना बस अड्डा रोहड़ू में किया गया। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व लोकसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की।



विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत थी, जिनकी बदौलत प्रदेश एवं रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी गई है।



पूर्व मुख्यमंत्री ने हर कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखी, उन्हें पार्टी के साथ-साथ विपक्ष के लोग भी याद करते हैं। हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है ताकि प्रदेश के विकास में कोई कमी न आए।

विपरीत परिस्थितियां आएंगी पर बना रहना चाहिए विश्वास उन्होंने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, जिसके लिए समय-समय पर हम प्रयासरत हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कठिनाइयां एवं विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन क्षेत्र के लोगों में विश्वास और प्यार की बागडोर बनी रहनी चाहिए।