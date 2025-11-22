कौन हैं विनय कुमार? जो बने हिमाचल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी CM के हैं करीबी; लगातार तीसरी बार बने विधायक 

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें हिमाचल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, विनय कुमार विधायक के पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर उनका नाम चल रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी चाहते थे कि एससी समुदाय से ही प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाए। विनय कुमार ने खरगे से मुलाकात भी की थी।

विनय कुमार सिरमौर जिला के श्रीरेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। सरकार में उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष का पद सौंपा था। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है लेकिन अब तक किसी का भी नाम फाइनल नहीं हो पाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जिन 6 नेताओं को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया था उनमें से एक विनय कुमार भी थे।

विनय के त्यागपत्र से बदले समीकरण हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष किस विधायक को बनाया जाए इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा के साथ ही इस पद को लेकर खासी लॉबिंग भी शुरू हो गई है । इस पद पर किसी एक विधायक को जगह मिल सकती है

अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा विनय कुमार के इस्तीफा देने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। अभी मंत्रिमंडल में एक पद खाली है। चर्चा ये भी है कि एक मंत्री को ड्राप कर किसी नए को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाए।