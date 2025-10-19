Himachal News: दीवाली के दिन शाम में थम जाएंगे गाड़ियों के पहिए, 5 बजे के बाद नहीं मिलेगी बस

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में दीवाली के दिन यानी आज शाम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी बस अड्डों से 5 बजे के बाद एचआरटीसी बसें लोकल रूटों पर नहीं चलेगी। ऐसे में लोकल रूटों पर जाने वाले यात्री समय से पहले घरों की ओर समय से चले जाएं।

वहीं, राजधानी शिमला में हालांकि निजी बसें दिनभर चलती रहेगी, लेकिन शाम को सात के बाद निजी बसों के पहिए भी थम जाएंगे। यह फैसला शहर में लक्ष्मी पूजा के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है।