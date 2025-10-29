Language
    Himachal News: ऊना में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, 10 टिप्पर चार ट्रैक्टर और दो पोकलेन मशीन जब्त

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:53 AM (IST)

    ऊना पुलिस ने स्वां नदी में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पोकलेन मशीन, दस टिप्पर और चार ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से दस चालकों को भी हिरासत में लिया है। एसपी अमित यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई संतोषागढ़ से गगरेट तक की गई। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, ऊना। जिला पुलिस प्रशासन ने स्वां नदी का सीना छलनी करने पर खनन माफिया पर शिकंजा कसा है। सोमवार मध्यरात्रि एसपी अमित यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संतोषागढ़ से गगरेट तक स्वां नदी में अवैध व अवैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे खनन पर दो पोकलेन मशीन, 10 टिप्पर व चार ट्रैक्टर जब्त किए हैं।

    पुलिस टीम ने मौके पर 10 चालकों को हिरासत में लिया जबकि छह अंधेरे का लाभ उठाकर चकमा देकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने टिप्परों, ट्रैक्टर व दोनों मशीनों को कब्जे में लेकर हिरासत में लिए गए चालकों के विरुद्ध माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन को पिछले काफी लंबे समय से स्वां नदी व अन्य सहायक खड्ड़ों में अवैध एवं अवैज्ञानिक खनन की शिकायतें मिल रही थी।

    एसपी अमित यादव ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए स्वां नदी में दबिश देने की योजना बनाई। उन्होंनेटीम गठित की। एसपी अमित यादव ने सोमवार मध्यरात्रि टीम के साथ सबसे पहले संतोषगढ़ नगर के समीप टाहलीवाल में स्वां नदी में दबिश दी। इस दौरान स्वां नदी में खनन की गतिविधियां चल रही थी। पुलिस को देखकर खनन गतिविधियों में लिप्त लोगो में अफरा-तफरी मच गई। ये लोग अपने-अपने टिप्पर छोड़कर मौके से फरार होने लगे।

    पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते ही दो पोकलेन मशीन, रेत से भरे 10 टिप्पर व चार ट्रैक्टर कब्जे में ले लिए। इस बीच 10 चालक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इससे पहले की अन्य को पुलिस पकड़ती, वे अंधेरे में गायब हो गए।

    पुलिस ने थाना हरोली के तहत टाहलीवाल में सात टिप्पर, एक ट्रैक्टर व दो पोकलेन मशीन, संतोषगढ़ पुलिस चौकी के तहत स्वां नदी में दो ट्रैक्टर, थाना गगरेट के तहत एक टिप्पर, थाना सदर के तहत बसाल में एक टिप्पर व एक ट्रैक्टर, पंडोगा पुलिस चौकी के तहत स्वां नदी में टिप्पर पकड़ा। इससे 16 दिन पहले यानी 12 व 13 अक्टूबर की रात भी एसपी अमित यादव के नेतृत्व में स्वां नदी में दबिश दी गई थी। अवैध खनन में जुटे 10 टिप्पर व दो वैकहो लोडर मशीन जब्त की थी।

    जिला में अवैध खनन करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्वां नदी से अवैध खनन करने पर 10 टिप्पर, चार ट्रैक्टर ट्राली व दो पोकलेन मशीन जब्त की है। पुलिस टीम ने पकड़ी गई मशीन व टिप्परों का चालान किया गया है। चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किए जाएंगे। जिला में अवैध खनन कतई नहीं होने दिया जाएगा। -अमित यादव, एसपी ऊना।