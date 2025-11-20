एक पल में बुझ गया घर का चिराग, रामपुर बुशहर में सड़क पार करते हुए सेना की गाड़ी से कुचला गया शख्स
रामपुर बुशहर के भद्राश में एक दुखद घटना घटी, जहाँ सेना के वाहन की टक्कर से अंकित कुमार नामक एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा सरकारी नर्सरी के पास हुआ, जब अंकित सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। भद्राश में बुधवार शाम सरकारी नर्सरी के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। शिकायतकर्ता 19 वर्षीय ऋषभ निवासी नागाधार डाकघर देलठ तहसील ननखड़ी ने बताया कि उनके चाचा अंकित कुमार सड़क पार कर रहे थे तो सेना के वाहन निरथ की ओर से आ रहे थे।
प्रथम वाहन का चालक गलत दिशा में चल रहा था। अचानक अंकित कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकित सड़क पर गिर पड़े और वाहन उनके पेट के ऊपर से गुजर गया।
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल अंकित को तत्काल खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की पुष्टि एसडीपीओ रामपुर नरेश शर्मा ने की है।
