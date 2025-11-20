Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक पल में बुझ गया घर का चिराग, रामपुर बुशहर में सड़क पार करते हुए सेना की गाड़ी से कुचला गया शख्स

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    रामपुर बुशहर के भद्राश में एक दुखद घटना घटी, जहाँ सेना के वाहन की टक्कर से अंकित कुमार नामक एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा सरकारी नर्सरी के पास हुआ, जब अंकित सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेना के वाहन की टक्कर से युवक की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। भद्राश में बुधवार शाम सरकारी नर्सरी के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। शिकायतकर्ता 19 वर्षीय ऋषभ निवासी नागाधार डाकघर देलठ तहसील ननखड़ी ने बताया कि उनके चाचा अंकित कुमार सड़क पार कर रहे थे तो सेना के वाहन निरथ की ओर से आ रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रथम वाहन का चालक गलत दिशा में चल रहा था। अचानक अंकित कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकित सड़क पर गिर पड़े और वाहन उनके पेट के ऊपर से गुजर गया।

    घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल अंकित को तत्काल खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की पुष्टि एसडीपीओ रामपुर नरेश शर्मा ने की है।