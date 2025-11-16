Language
    Himachal News: संजौली में दर्दनाक हादसा, साढ़े तीन साल के मासूम की मौत

    By Rohit Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    शिमला के संजौली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में साढ़े तीन साल के बच्चे की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एक क्रेटा कार सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई, जिसमें एक परिवार बैठा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तेज रफ़्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है।

    Himachal News: संजौली में दर्दनाक हादसा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के संजौली में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे एक साढ़े 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई है, तो वहीं 2 अन्य घायल है। घायलों का आइजीएमसी में उपचार चल रहा है। मासूम बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने संजौली थाना के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को 12 बजे के करीब पेश आया है। संजौली के चलौंठी में क्रेटा कार ढली की ओर से शिमला की तरफ आ रही थी और चलौंटी में सड़क किनारे पार्क एक उत्तराखंड के नंबर वाली कार से टकरा गई। सड़क किनारे पार्क कार में लोग बैठ रहे थे। कार की टक्कर की इतनी जोरदार थी कि छोटे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छह वर्षीय बच्ची की टांग में चोट आई है। वहीं एक 20 वर्षीय युवक भी इस दुर्घटना में घायल हुआ है। यह परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के उत्तरकाशी का रहने वाला है, लेकिन यह शिमला के नेरवा में रहता है। बच्चों की मां नेरवा में वन रक्षक के पद पर तैनात है। मृतक बच्चे की पहचान रोजर रावत, 6 वर्षीय बच्ची की पहचान राघव रावत और 20 वर्षीय बच्चे की पहचान दिक्षीत के रूप में हुई है। यह बच्चे संजौली के चलौंठी में अपनी मौसी के घर आए थे। यहां से वापिस लौटते समय यह हादसा पेश आया है। घटना की जानकारी मिलते ही संजौली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में क्रेटा कार की तेज रफ्तार और लापरवाही को कारण माना जा रहा है। पुलिस ने लापरवाही करने वाले चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

