शिमला में मछली पकड़ने के दौरान दर्दनाक हादसा, 18 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत

शिमला से कुनिहार खड्ड में मछली पकड़ने आए 18 वर्षीय अमित कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। वह अपने भाई और ताऊ के लड़कों के साथ खड्ड में मछली पकड़ने गया था। अमित बिजली की तार लेकर खड्ड में गया और करंट लगने से बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

संवाद सहयोगी, कुनिहार। दो अक्टूबर को कुछ लोग शिमला से कुनिहार खड्ड में मछलियां पकड़ने के लिए आए जहां एक 18 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार सिविल अस्पताल कुनिहार से पुलिस थाना कुनिहार को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया है।

सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची जहां पर मृतक अमित कुमार पुत्र सोहन चौहान निवासी न्यू शिमला रझाना, स्थाई पता आजमगढ़ उतर प्रदेश अस्पताल में मृत पाया गया। मृतक के शव का बारीकी से निरीक्षण इसके परिजनों की मौजूदगी में किया गया तथा परिजनों के हस्ताक्षरित ब्यान कलमबंद किए गए।

मृतक के भाई रजनीत ने अपने ब्यान में बताया कि यह कोटशेरा कॉलेज शिमला में प्रथम वर्ष में पढ़ता है। इसके पिताजी शिमला में मिस्त्री व ठेकेदार का काम करते हैं। यह चार भाई बहन हैं। इसके छोटे भाई का नाम अमित कुमार जिसकी उम्र 18 साल है, वह भी इसके साथ कोटशेरा कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में पढ़ता था।

वीरवार को यह, इसका छोटा भाई अमित कुमार, इसका ताया मोहन लाल, इसके ताया का लड़का सनी चौहान, इसके ताया का लड़का रवि तथा इसका दोस्त इब्राहिम मछली मारने कार में शिमला से कुनिहार कुणी खड्ड के लिए चले। कार इसका दोस्त इब्राहिम चला रहा था। कुणी खड्ड में मछलियां मारने के बाद इन्होंने कुनिहार में दशहरा का मेला देखना था।

इसका ताया व इनका परिवार गांव शीत में रहते थे तथा टमाटरों का सीजन तथा सब्जियां आदि लगाते थे। यह पहले भी मछलिया मारने अपने ताया के पास कुणी खड्ड कुनिहार में आते जाते रहते थे। समय करीब एक बजे दिन को यह सभी कुणी खड्ड पहुंचे। उसके बाद यह सभी ऊपर खेतों में थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए तथा इसके भाई ने इसे बताया कि वह नीचे खड्ड में जाकर मछलियां देखता है तथा इन लोगों को फिर बुलाएगा।

वह अपने साथ बिजली की तार लेकर नीचे खड्ड में चला गया। यह सभी खेतों में बैठ गए, जब इसका भाई कुणी खड्ड से काफी देर तक वापस न आया तो यह सभी उसे देखने के लिए खड्ड में गए तो इसका भाई पानी में तैर रहा था तथा बिजली की तार साथ में बने पम्प हाउस के स्वीच में लगकर, वहीं पानी के साथ साइड में पड़ी थी, जिसे इसने खींचकर निकाला।

उसके बाद इन सबने उसे बाहर निकाला तथा उसकी छाती को दबाया, जोकि बातचीत नहीं कर रहा था तथा बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसकी छाती में जलने का काला निशान पड़ा था। उसे अस्पताल कुनिहार इलाज ऐ लिए अपनी गाड़ी में ले गए, जहां पर डॉक्टर ने चैक करने के उपरांत इसके भाई को मृत घोषित कर दिया।

उसने बताया कि कुणी पुल पम्प हाउस में उस समय कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था तथा न ही इन्होंने उस समय किसी व्यक्ति को आते जाते देखा है। मौजूद लोगों ने मृतक अमित की मृत्यु पर कोई शक नहीं जताया है तथा यह इसमें कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करवाना चाहते।