दिल्ली के प्रदूषण से राहत पाने के लिए शिमला-मनाली का रूख कर रहे पर्यटक, वीकेंड में पहुंचे 5500 वाहन

राज्य ब्यूरो, शिमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश की सैरगाहों का रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चंबा सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है।

परवाणू से शिमला आ रहे वाहनों की संख्या 4500 तक पहुंच गई है और सप्ताहांत में वाहनों की संख्या 5500 रहती है। जबकि एक सप्ताह पहले वाहनों की संख्या 3000 थी, वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी तरह से प्रदेश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू-मनाली में वाहनों की संख्या 500 से बढ़कर 1800 तक पहुंच गई है।