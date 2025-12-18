दिल्ली के प्रदूषण से राहत पाने के लिए शिमला-मनाली का रूख कर रहे पर्यटक, वीकेंड में पहुंचे 5500 वाहन
दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते पर्यटक हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। परवाणू से शिमला आने वाले वाहनों की संख्या 4 ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश की सैरगाहों का रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चंबा सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है।
परवाणू से शिमला आ रहे वाहनों की संख्या 4500 तक पहुंच गई है और सप्ताहांत में वाहनों की संख्या 5500 रहती है। जबकि एक सप्ताह पहले वाहनों की संख्या 3000 थी, वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी तरह से प्रदेश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू-मनाली में वाहनों की संख्या 500 से बढ़कर 1800 तक पहुंच गई है।
प्रदेश में सप्ताह के सामान्य दिनों में 35 हजार से 50 हजार पर्यटक पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत के दौरान पर्यटकों की संख्या 70 हजार से अधिक बताई जा रही है। पर्यटन विकास निगम व निजी होटलों, होम स्टे में बुकिंग में वृद्धि होने लगी है। क्रिसमस समीप आ रहा है और ऐसे में पर्यटक बर्फबारी की आस लिए पहुंचने लगे हैं। सामान्य ताैर पर होटलों में आक्यूपेंसी 50 से 60 प्रतिशत के बीच में पहुंच चुकी है।
