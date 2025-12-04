जयराम ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच तकरार तेज, नेता प्रतिपक्ष को भेजा विशेषाधिकार हनन नोटिस

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच चल रही तकरार तेज हो गई है। राजस्व मंत्री नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

जानकारी के अनुसार उन्होंने यह नोटिस विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया है। उन्होंने शिकायत की है कि नेता प्रतिपक्ष ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है तथा सदन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं।

उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपदा पर चली चर्चा का उनको मंत्री होने के नाते जवाब देना था। ऐसे में जब वह जवाब दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष ने उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ऐसे में उनकी ओर से विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। उधर भाजपा विधायक भी राजस्व मंत्री के व्यवहार से नाराज चल रहे हैं। इसी कारण भाजपा विधायक उनका सदन के भीतर बहिष्कार भी करते रहे हैं। ऐसे में यह गतिरोध अब तक थमता नजर नहीं आ रहा है।