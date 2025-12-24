Language
    शिमला में आवारा कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, चेहरे और पीठ पर काटे जाने के निशान, मचा हड़कंप

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    शिमला के ढली थाना क्षेत्र के देवली कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। नवजात लड़का थ ...और पढ़ें

    शिमला में आवारा कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव (File Photo)


    जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस थाना ढली के अंतर्गत देवली कालोनी स्थित नंद काटेज के पास मंगलवार को आवारा कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला है। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। नवजात लड़का था, जो मृत पाया गया।

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में नवजात के सिर, चेहरे और पीठ पर किसी कुत्ते या जंगली जानवर द्वारा काटे जाने के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट बाद में देने की बात कही है। पुलिस नवजात की पहचान के प्रयास कर रही है।

    शव को आइजीएमसी शिमला के शवगृह में रखा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यहां पर नवजात मिलने पर कई सवाल भी उठे हैं। समाचार लिखे जाने तक पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति ने नवजात के लापता होने की शिकायत नहीं करवाई है। हालांकि, पुलिस मामले की जांच सभी पहलुओं से कर रही है।