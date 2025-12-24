शिमला में आवारा कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, चेहरे और पीठ पर काटे जाने के निशान, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस थाना ढली के अंतर्गत देवली कालोनी स्थित नंद काटेज के पास मंगलवार को आवारा कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला है। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। नवजात लड़का था, जो मृत पाया गया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में नवजात के सिर, चेहरे और पीठ पर किसी कुत्ते या जंगली जानवर द्वारा काटे जाने के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट बाद में देने की बात कही है। पुलिस नवजात की पहचान के प्रयास कर रही है।