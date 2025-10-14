Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: प्रबंधन के साथ वार्ता विफल, आज निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे HRTC पेंशनर

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    पेंशनरों का कहना है कि उन्हें कई बार आश्वासन मिला, पर कुछ नहीं हुआ। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार निगम के प्रबंध निदेशक के आश्वासन से वे संतुष्ट नहीं हैं। पेंशनरों ने बकाया भुगतान, डीए एरियर और समय पर पेंशन देने की मांग की है। वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    आज निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे HRTC पेंशनर। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। समय पर पेंशन न मिलने, चिकित्सा बिलों की अदायगी न होने पर पेंशनरों ने सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को प्रदेशभर से पैंशनर्ज शिमला स्थित एचआरटीसी मुख्यालय का घेराव व प्रदर्शन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से करीब 4 से 5 हजार पेंशनर भाग लेंगे। निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद पेंशनर पुराने बस अड्डे से चौड़ा मैदान तक रैली निकालेंगे। यहां पर धरना प्रदर्शन होगा। पेंशनरों के आंदोलन पर उतरने की चेतावनी के बाद निगम प्रबंधन ने आनन फानन में बैठक बुलाई। एचआरटीसी पैंशजर्न कल्याण संगठन पदाधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में कोई नतिजा नहीं निकल पाया। पेंशनरों ने दो टूक कहा कि वह आश्वासन से नहीं मानेंगे।

    मांगों को लागू किया जाए। निगम प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने पेंशनरों के लिए बैठक के लिए बुलाई थी। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने अपनी मांगे रखी। जिसमें मुख्यत: पैंशन समय पर दिए जाने, 2024 में सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को पेंशन शुरू करने और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा। इस पर प्रबंध निदेशक ने पैंशनरों को आश्वस्त किया कि सरकार पैंशनरों के वित्तीय लाभ देने के लिए 150 करोड़ रुपए का लोन ले रही है।

    जिससे वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। वहीं अन्य मांगे सरकार द्वारा फंड जारी होते ही पूरी होगी। लेकिन पैंशनर्ज प्रबंध निदेशक के आश्वासन से आश्वस्त नहीं हुए और बुधवार को धरना प्रदर्शन करने का फैसला जारी रखा। देर शाम उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक देर शाम पेंशनर कल्याण संगठन की बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों की सभी मांगे जायज है व उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मांगे वित्त विभाग से जुड़ी है और वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसका समाधान हो सकें।

    पेंशनरों ने कहा कि उन्हें कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं है। 10.30 बजे मुख्यालय व 11 बजे चौड़ा मैदान में गरजेंगे पैंशनर्ज एचआरटीसी पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समीति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि निगम प्रबंध निदेशक के आश्वासन से व आश्वस्त नहीं है और बुधवार को चौड़ा मैदान में आंदोलन होगा। सुबह 10.30 बजे पैंशनर्ज पुराना बस स्टैंड में प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसके बाद चौड़ा मैदान की ओर चूक करेंगे और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करेंगे।

    ये है प्रमुख मांगें

    • 65, 70, 75 वर्ष आयू पर आधारित भत्ता का एरियर जारी करें।
    • पेंशनर्स का डीए एरियर को जारी किया जाए।
    • पेंशन हर माह की पहली तारीख को दी जाए।
    • मार्च 2024 के बाद सेवानिवृतों को पेंशन तथा अन्य लाभ दिए जाएं।
    • लंबित चिकित्सा बिनों का एक मुश्त भुगतान किया जाए।
    • 1-01-2016 से देय नए वेतनमान व पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इन्कैश्मेंट का एरियर दी जाए।
    • सेवाकाल के दौरान के अनेकों देय एरियर देना।