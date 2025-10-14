हिमाचल: प्रबंधन के साथ वार्ता विफल, आज निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे HRTC पेंशनर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। समय पर पेंशन न मिलने, चिकित्सा बिलों की अदायगी न होने पर पेंशनरों ने सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को प्रदेशभर से पैंशनर्ज शिमला स्थित एचआरटीसी मुख्यालय का घेराव व प्रदर्शन करेंगे।

इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से करीब 4 से 5 हजार पेंशनर भाग लेंगे। निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद पेंशनर पुराने बस अड्डे से चौड़ा मैदान तक रैली निकालेंगे। यहां पर धरना प्रदर्शन होगा। पेंशनरों के आंदोलन पर उतरने की चेतावनी के बाद निगम प्रबंधन ने आनन फानन में बैठक बुलाई। एचआरटीसी पैंशजर्न कल्याण संगठन पदाधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में कोई नतिजा नहीं निकल पाया। पेंशनरों ने दो टूक कहा कि वह आश्वासन से नहीं मानेंगे।

मांगों को लागू किया जाए। निगम प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने पेंशनरों के लिए बैठक के लिए बुलाई थी। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने अपनी मांगे रखी। जिसमें मुख्यत: पैंशन समय पर दिए जाने, 2024 में सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को पेंशन शुरू करने और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा। इस पर प्रबंध निदेशक ने पैंशनरों को आश्वस्त किया कि सरकार पैंशनरों के वित्तीय लाभ देने के लिए 150 करोड़ रुपए का लोन ले रही है।