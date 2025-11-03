हिमाचल में 592 प्रवक्ता की डिमोशन का आधार बनी अवमानना याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सारी कार्यवाही थमी

विधि संवाददाता, शिमला : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग में 592 प्रवक्ताओं के डिमोशन का आधार बने मुख्य निर्णय पर अमल करवाने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित अवमानना याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक हिमाचल सरकार बनाम सतीश कुमार मामले में सुनवाई के बाद लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि जब तक यह अपील लंबित है तब तक हाई कोर्ट के निर्णय तथा उस पर की जाने वाली अवमानना संबंधी किसी भी कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस आदेश से राज्य सरकार को अंतरिम राहत मिली है। अब सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

विभागीय आदेश के अनुसार नियमित सेवा लाभ का दिया था आदेश हाई कोर्ट के निर्णय पर आधारित अन्य याचिका से जुड़ी अवमानना याचिका में 10 सितंबर 2024 को आदेश पारित किया गया था कि टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में संशोधन करते हुए उन्हें 18 जून 2024 के विभागीय आदेश के अनुसार नियमित सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

अवमानना याचिका से जुड़ा यह आदेश सतीश कुमार मामले में 27 नवंबर 2021 को दिए गए निर्णय पर आधारित था।