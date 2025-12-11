Language
    शिमला से ठंडी रही सुंदरनगर और मनाली की रातें, 14 दिसंबर को होगा स्नोफॉल; पारा माइनस सात से नीचे

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:14 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, जिससे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ जमना शुरू हो गई है। मैदानी और निचले जिलों में रात का तापमान शिमला से भी नीचे चला गय ...और पढ़ें

    शिमला से ठंडी रही सुंदरनगर और मनाली की रातें (File Photo)


    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ जमना शुरू हो गई है। मैदानी और निचले जिलों में रात का तापमान शिमला से भी नीचे पहुंच गया है। कई मैदानी जिलों का तापमान शिमला से कम है।

    इन स्थानों में रातें शिमला कहीं ज्यादा ठंडी रही। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 2.9, भुंतर में 2.4 और मनाली में 2.7 दर्ज किया गया लेकिन शिमला में 9.6 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 11 और 12 दिसंबर को बिलासपुर व मंडी जिले में सुबह-शाम घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

    कोहरा दृश्यता में भारी कमी ला सकता है, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। बुधवार सुबह बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा। यहां दृश्यता मात्र 100 मीटर रह गई। मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में भी हल्का कोहरा दिखा।

    प्रदेश में 13 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 14 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात क संभावना है, जबकि मध्य और निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 15 व 16 दिसंबर को भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

    लाहुल-स्पीति में पारा माइनस सात से नीचे

    जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति में बर्फीली हवाओं के बीच प्राकृतिक जलस्त्रोत जम चुके हैं। ताबो देश के सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहा और यहां न्यूनतम तापमान -7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी -5.8 डिग्री पर जमकर ठिठुरता रहा। किन्नौर का कल्पा 1.8 डिग्री और बजुआरा 2.4 डिग्री पर ठंड की चपेट में रहा।

     