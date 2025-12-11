शिमला से ठंडी रही सुंदरनगर और मनाली की रातें, 14 दिसंबर को होगा स्नोफॉल; पारा माइनस सात से नीचे

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ जमना शुरू हो गई है। मैदानी और निचले जिलों में रात का तापमान शिमला से भी नीचे पहुंच गया है। कई मैदानी जिलों का तापमान शिमला से कम है।

इन स्थानों में रातें शिमला कहीं ज्यादा ठंडी रही। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 2.9, भुंतर में 2.4 और मनाली में 2.7 दर्ज किया गया लेकिन शिमला में 9.6 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 11 और 12 दिसंबर को बिलासपुर व मंडी जिले में सुबह-शाम घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

कोहरा दृश्यता में भारी कमी ला सकता है, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। बुधवार सुबह बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा। यहां दृश्यता मात्र 100 मीटर रह गई। मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में भी हल्का कोहरा दिखा।

प्रदेश में 13 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 14 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात क संभावना है, जबकि मध्य और निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 15 व 16 दिसंबर को भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।