महारैली के लिए सुक्खू का दिल्ली कूच, सभी मंत्री-विधायक भी साथ, मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी मीटिंग?

राज्य ब्यूरो, शिमला। नई दिल्ली में महारैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू रविवार को ही दिल्ली जाएंगे।

पहले उनका शनिवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम प्रतिकूल होने से हेलिकाप्टर उड़ान नहीं भर पाया। रविवार को दिल्ली महारैली में मुख्यमंत्री सुक्खू सहित सभी मंत्री, कांग्रेस विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली में ही रहेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से लौटने का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन वह 16 दिसंबर को सुबह लौट सकते हैं।

मुख्यमंत्री महारैली के उपरांत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार करने पर निर्णय लिया जा सकता है।