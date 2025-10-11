Language
    एक्शन में सुक्खू सरकार, ऊना एसडीएम को हटाया; रेप के आरोप के बाद लिया गया फैसला

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    ऊना के एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया है। प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। एसडीएम को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जहाँ उन्हें आगे के निर्देशों का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है।

    ऊना एसडीएम पद से हटाए गए, कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने का निर्देश। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विश्व मोहन देव चौहान को एसडीएम ऊना के पद से हटा दिया है। उन्हें अब राज्य सचिवालय के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उनकी नई तैनाती के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सरकार ने उनके स्थान पर एचएएस अधिकारी अभिषेक मित्तल को एसडीएम ऊना नियुक्त किया है।

    मित्तल पहले एसडीएम भरमौर के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा, एडीएम सह परियोजना अधिकारी आइटीडीपी भरमौर कुलबीर सिंह राणा को एसडीएम भरमौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जबकि इस पद पर नई नियुक्ति बाद में की जाएगी। 2019 बैच के एचएएस अधिकारी विश्व मोहन देव चौहान पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते वह कानूनी विवाद में फंस गए थे।

    हालांकि, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है और पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 16 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

    सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने आई कि दोनों पक्ष विवाह करने की इच्छा रखते हैं और बुजुर्ग इस दिशा में प्रयासरत हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया और जांच में सहयोग करने के आदेश जारी किए।