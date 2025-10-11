एक्शन में सुक्खू सरकार, ऊना एसडीएम को हटाया; रेप के आरोप के बाद लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विश्व मोहन देव चौहान को एसडीएम ऊना के पद से हटा दिया है। उन्हें अब राज्य सचिवालय के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उनकी नई तैनाती के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सरकार ने उनके स्थान पर एचएएस अधिकारी अभिषेक मित्तल को एसडीएम ऊना नियुक्त किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मित्तल पहले एसडीएम भरमौर के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा, एडीएम सह परियोजना अधिकारी आइटीडीपी भरमौर कुलबीर सिंह राणा को एसडीएम भरमौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जबकि इस पद पर नई नियुक्ति बाद में की जाएगी। 2019 बैच के एचएएस अधिकारी विश्व मोहन देव चौहान पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते वह कानूनी विवाद में फंस गए थे।