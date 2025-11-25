Himachal Transfers: हिमाचल में बड़ा फेरबदल, सुक्खू सरकार ने 6 एसडीएम सहित 22 अधिकारियों के किए तबादले
शिमला में, प्रदेश सरकार ने छह एसडीएम समेत लगभग 22 अधिकारियों के तबादले किए हैं। बीडीओ के रूप में कार्यरत एचएएस अधिकारियों को तहसीलदार का प्रभार दिया गया है। एसडीएम चच्योट, बाली चौकी, चुराह और कोटली मंडी के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई सहायक आयुक्तों और तहसीलदारों को भी नई नियुक्तियाँ दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने छह एसडीएम को बदलने के साथ कई करीब 22 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसमें बीडीओ के तौर पर विकास कार्य देख रहे एचएएस अधिकारियों राजस्व विभाग के तहत तहसीलदार का जिम्मा सौंपा गया है। जिन एसडीएम को बदला गया है उनमें एसडीएम चच्योट बचित्र सिंह को एसडीएम बाली चौकी, एसडीएम बाली चौकी देवी राम को एसडीएम चच्योट, राजेश कुमार जिन्हें पहले एसडीएम भरमौर लगाया था अब उन्हें एसडीएम चुराह लगाया है।
एसडीएम चुराह के लिए बदले गए चेतन गौतम को संयुक्त आयुक्त नगर निगम सोलन लगाया है। वह महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन सुरेंद्र कुमार को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे। एसडीएम कोटली मंडी असीम सूद को आरटीओ फ्लाइंग स्क्वैड धर्मशाला कांगड़ा लगाया है वह आटीओ कांगड़ा मनीष कुमार सोनी को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे। सहायक आयुक्त कम तहसीलदार कल्पा अभिषेक बरवाल को एसडीएम कोटखाई लगाया है वह एसडीएम जुब्बल गुरमित गेलचेन नेगी को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे।
जबकि सहायक आयुक्त कम बीडीओ धर्मपुर सोलन प्रवीण कुमार को सहायक आयुक्त राजस्व कम तहसीलदार कल्पा किन्नौर अभिषेक बरवाल के स्थान पर लगाया है जिनकी तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
सहायक आयुक्त कम बीडीओ सुरानी कांगड़ा अंशु चंदेल को सहायक आयुक्त कम तहसीलदार खुंडियां कांगड़ा, सहायक आयुक्त कम बीडीओ टुटू शिमला कार्तिकेय शर्मा को सहायक आयुक्त कम तहसीलदार जुन्गा शिमला, सहायक आयुक्त कम बीडीओ शिलाई सिरमौर डॉ. अभिषेक सिंह ठाकुर को सहायक आयुक्त कम तहसीलदार संगड़ाह सिरमौर, सहायक आयुक्त कम बीडीओ बिलासपुर बबीता धीमान को सहायक आयुक्त कम तहसीलदार रामशहर सोलन लगाया है।
पदभार का इंतजार कर रही कुनिका एकर्स को एसडीएम कम परियोजना निदेशक डीआरडीए केलंग लगाया है वह परियोजना निदेशक आइटीडीपी केलंग कल्याणी गुप्ता को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगी। सहायक आयुक्त कम तहसीलदार चंबा सदर दीक्षित राणा को एसडीएम कोटली मंडी लगाया है। सहायक आयुक्त कम तहसीलदार परागपुर कांगड़ा चिराग शर्मा को एसी टू डीसी हमीरपुर लगाया है वह उप सचिव राज्य चयन आयोग हमीरपुर राजीव ठाकुर को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे।
इन्हें कार्मिक विभाग में अगली तैनाती के लिए रिपोर्ट करने को कहा
सहायक आयुक्त कम तहसीलदार संधोल मंडी विपिन कुमार, सहायक आयुक्त कम तहसीलदार इंदौरा कांगड़ा अमनदीप सिंह, सहायक आयुक्त कम तहसीलदार कांगड़ा पूजा अधिकारी, मातृत्व अवकाश पर चल रही अकांशा शर्मा, एसडीएम मोहन लाल जो स्टडी लीव पर हैं उन्हें कार्मिक विभाग में में आगे की तैनाती के लिए रिपोर्ट करने को कहा है।
