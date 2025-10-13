सोनिया और प्रियंका गांधी ने सिड्डू और हिमाचली व्यंजनों का उठाया लुत्फ, एप्पल चाय की ली चुस्की

राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिड्डु खाया और एप्पल चाय पी। रिज मैदान पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के उपरांत पर्यटन विकास निगम के आशियाना रेस्तरां में जलपान आयोजित किया गया।

यहां पर सिड्डु, मसाला इडली, ग्रील्ड सैंडबीच, चीज वाल के अतिरिक्त ताजा फलों का रस, ताजा फल परोसे गए। चाय, काफी, एप्पल चाय परोसी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के साथ सिड्डु खाए और ब्लैक काफी पी। इसके अतिरिक्त सचिन पायलट, राजीव शुक्ल, रजनी पाटिल सहित अन्य नेताओं ने भी सिड्डु का आनंद उठाया।