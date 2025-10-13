Language
    सोनिया और प्रियंका गांधी ने सिड्डू और हिमाचली व्यंजनों का उठाया लुत्फ, एप्पल चाय की ली चुस्की

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:01 AM (IST)

    शिमला में, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने सिड्डु और सेब की चाय का आनंद लिया। रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण के बाद आशियाना रेस्तरां में जलपान आयोजित किया गया, जहाँ विभिन्न व्यंजन परोसे गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेताओं ने भी इस अवसर पर सिड्डु का स्वाद लिया।

    सोनिया और प्रियंका गांधी ने सिड्डू और हिमाचली व्यंजनों का उठाया लुत्फ। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिड्डु खाया और एप्पल चाय पी। रिज मैदान पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के उपरांत पर्यटन विकास निगम के आशियाना रेस्तरां में जलपान आयोजित किया गया।

    यहां पर सिड्डु, मसाला इडली, ग्रील्ड सैंडबीच, चीज वाल के अतिरिक्त ताजा फलों का रस, ताजा फल परोसे गए। चाय, काफी, एप्पल चाय परोसी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के साथ सिड्डु खाए और ब्लैक काफी पी। इसके अतिरिक्त सचिन पायलट, राजीव शुक्ल, रजनी पाटिल सहित अन्य नेताओं ने भी सिड्डु का आनंद उठाया।