    Photos: स्नोफॉल के बाद चांदी की तरह चमक रहे पहाड़, ऐसा सुंदर नजारा अब और कहां

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:33 PM (IST)

    बर्फबारी के बाद पहाड़ों का दृश्य अद्भुत हो गया है। चारों तरफ बर्फ की चादर फैली है और पहाड़ चांदी की भांति चमक रहे हैं। यह मनमोहक दृश्य देखकर आँखें तृप्त हो जाती हैं और मन आनंद से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों।

    जागरण टीम, शिमला/मनाली। प्रदेश के ऊंचे स्थानों लाहुल स्पीति और किन्नौर में हिमपात के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात रही। ऊंचाई वाले इलाकों में पारा जमावबिंदु से नीचे रहा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में वीरवार सुबह घना कोहरा छाया।

    लाहुल स्पीति जिले का ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। यहां पर न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट हमीरपुर, सेऊबाग और बजौरा में चार डिग्री सेल्सियस की आई है। ऊना में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

    न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 12 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। लाहुल स्पीति के मुख्यालय केलंग में न्यूनतम तापमान -3.2 और कुकुमसेरी में -2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 19 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।

    वहीं बिलासपुर और सुंदरनगर में वीरवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर 100 मीटर तक रह गई और वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 30 डिग्री दर्ज किया गया।