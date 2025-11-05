हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, इन जगहों पर हुआ हिमपात; अचानक बढ़ी ठंड

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश की शिंकुला, बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग दर्रा की चोटियों पर मंगलवार को हल्का हिमपात हुआ। इससे तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आई है।

अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में 5.3, भरमौर, रिकांगपिओ और कुफरी में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शिमला, लाहुल स्पीति और मनाली के ऊंचाई वाले स्थानों पर दोपहर बाद बादल छाए। मौसम विभाग ने पांच नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर रहने की संभावना जताई है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर हिमपात व वर्षा हो सकती है। छह नवंबर से एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है।