    Himachal Weather: पहले आंधी-तूफान के साथ बारिश, फिर होगी बर्फबारी; जानें अगले 7 दिन का वेदर अपडेट

    By Yadvinder Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:32 AM (IST)

    मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के चंबा कांगड़ा समेत कई जिलों में 4 अक्टूबर से आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। सितंबर में सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई बिलासपुर में सबसे ज्यादा 395 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मानसून के बाद भी गर्मी बरकरार है।

    हिमाचल में छह व सात को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है हिमपात। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने चार अक्टूबर से चंबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर जिले में 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वर्षा की संभावना जताई है। छह व सात अक्टूबर को प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है।

    मंगलवार को कांगड़ा में 16 व धर्मशाला में 1.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इससे गर्मी से हल्की राहत मिली। शिमला सहित कुछ स्थानों पर बादल छाए। हालांकि अधिकतम तापमान में दो से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। कुकुमेसरी में 5.4 व धौलाकुआं में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।

    मानसून विदा होने के बाद अभी गर्मी के तेवर कड़े हो गए हैं। प्रदेश में सितंबर माह में सामान्य से 71 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा बिलासपुर में 395 मिलीमीटर हुई जो सामान्य से 209 प्रतिशत अधिक है। मंडी में 349, हमीरपुर में 338 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लाहुल स्पीति में 114.7 मिलीमीटर वर्षा हुई जो सामान्य से 33 प्रतिशत अधिक है।

    यहां वर्ष 2018 में सितंबर में 116 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। तब से लेकर 100 और उससे कम दर्ज की गई है। किन्नौर में 58.4 मिलीमीटर वर्षा हुई जो सामान्य से सात प्रतिशत कम है। प्रदेश में पहली जून से 30 सितंबर के दौरान 1022.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक है।