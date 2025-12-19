Language
    होशियारपुर में मैकेनिक की हत्या करने वाला शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    होशियारपुर के टांडा ब्लॉक के कलोया गांव में मैकेनिक बलजीत सिंह की हत्या के मुख्य शूटर लखविंदर सिंह उर्फ मनिंदर सैनी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्ता ...और पढ़ें

    मैकेनिक की हत्या करने वाला शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, होशियारपुर। ब्लॉक टांडा के कलोया में शुक्रवार को मैकेनिक बलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य शूटर लखविंदर सिंह उर्फ मनिंदर सैनी निवासी गांव खड़ियाला सैणियां को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया है।

    इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने गांव चौटाला के पास मोटरसाइकिल सवार आरोपित को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी।

    आरोपित से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद हुआ है। एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने बताया कि हत्याकांड में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थीं। घायल आरोपित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ के बाद और भी अहम खुलासे होंगे। अन्य को भी जल्द काबू किया जाएगा।