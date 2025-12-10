Himachal Weather: शिमला में पारा 8 डिग्री तक लुढ़का, हिमाचल में अगले 48 घंटे कहर बरपाएगी ठंड; जानें आज का मौसम

जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। बावजूद इसके तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।

शिमला में 10 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 11 दिसंबर को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 10 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 11 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 10 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 11 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।