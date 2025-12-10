Language
    Himachal Weather: शिमला में पारा 8 डिग्री तक लुढ़का, हिमाचल में अगले 48 घंटे कहर बरपाएगी ठंड; जानें आज का मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:59 AM (IST)

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन तापमान में गिरावट की संभावना है। शिमला में तापमान 8 डिग्री तक ...और पढ़ें

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। बावजूद इसके तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।

    शिमला में 10 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 11 दिसंबर को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    ऊना में 10 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 11 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

