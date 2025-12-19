शिमला में वॉट्सऐप पर आए मैसेज को देखकर किया निवेश, 14 लाख रुपये की लगी चपत
शिमला के चौड़ा मैदान के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर आए मैसेज पर निवेश करना भारी पड़ा, जिससे उन्हें 14 लाख रुपये की ठगी हुई। एनबी ग्रुप एप से जुड़कर बल् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के एक व्यक्ति को वाट्सएप पर आए मैसेज पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। शिमला के चौड़ा मैदान के रहने वाले व्यक्ति ने इस वाट्सएप मैसेज पर निवेश कर दिया, जिससे वह 14 लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गया।
अब पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस थाना बालूगंज में केस दर्ज करवाया है। राजीव शर्मा निवासी एवरग्रीन व्यू चौड़ा मैदान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 अक्टूबर को उसे वाट्सएप पर एनबी ग्रुप एप से जुड़ने को कहा। इस एप ग्रुप में बल्क शेयर डील में निवेश करने पर अधिक मुनाफा मिलने का लालच दिया गया। शुरुआत में विश्वास दिलाने के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान और लाभदायक बताया।
उन्होंने अलग-अलग तिथियों में 15 लाख 50 हजार रुपये का निवेश किया। इसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपये की निकासी की, जो उन्हें प्राप्त भी हो गई। इससे उनका भरोसा और बढ़ गया। हालांकि, जब उन्होंने सात लाख रुपये निकालने का प्रयास किया तो उन्हें अचानक ग्रुप से हटा दिया और दोबारा पैसे डालने का दबाव बनाया। बाद में राजीव शर्मा को वास्तविक निर्मल बैंग ग्रुप की ओर से ईमेल के माध्यम से पुष्टि हुई कि उनके नाम से चल रहा यह एप और वाट्सएप ग्रुप फर्जी है। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
