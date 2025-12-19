शिमला में वॉट्सऐप पर आए मैसेज को देखकर किया निवेश, 14 लाख रुपये की लगी चपत

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के एक व्यक्ति को वाट्सएप पर आए मैसेज पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। शिमला के चौड़ा मैदान के रहने वाले व्यक्ति ने इस वाट्सएप मैसेज पर निवेश कर दिया, जिससे वह 14 लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस थाना बालूगंज में केस दर्ज करवाया है। राजीव शर्मा निवासी एवरग्रीन व्यू चौड़ा मैदान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 अक्टूबर को उसे वाट्सएप पर एनबी ग्रुप एप से जुड़ने को कहा। इस एप ग्रुप में बल्क शेयर डील में निवेश करने पर अधिक मुनाफा मिलने का लालच दिया गया। शुरुआत में विश्वास दिलाने के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान और लाभदायक बताया।