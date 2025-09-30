वाह! न्यूजीलैंड की तर्ज पर शिमला की पहाड़ियों पर बनेगा Sky Walk, जंगलों में स्पोर्ट्स एडवेंचर का भी ले सकेंगे मजा

शिमला में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर स्काई वाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर और आयुक्त के साथ बैठक की। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्काई वाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे विकल्पों पर विचार किया गया। न्यूजीलैंड के शहरों की तर्ज पर शिमला में भी विकास कार्य करने पर चर्चा हुई।

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम न्यूजीलैंड के साथ मिलकर स्काई वाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स विकसित करेगा। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान और आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मंगलवार को न्यूजीलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ टाउन हॉल में बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद पूरे शहर का दौरा भी किया। शहर में पर्यटन विस्तार के मसले को मेयर सुरेंद्र चौहान ने उनके समक्ष रखा था। इस पर उन्होंने कहा कि स्काई वॉक के साथ ही राजधानी के साथ के जंगलों में एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी देकर बढ़ावा पर्यटकों को यहां रुकने पर मजबूर किया जा सकता है।

शहर में न्यूजीलैंड के शहरों की तर्ज पर क्या किया जा सकता है, इस पर बैठक में चर्चा की गई। मेयर ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल से शहर में किन प्रोजेक्टों पर काम हो सकता है। इस पर चर्चा की है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते उन्होंने शहर में स्काई वाक का सुझाव दिया है।

यहां की ऊंचाई को देखते हुए ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। शहर में अभी एस्कलेटर, लिफ्ट से लेकर अन्य सुविधाएं है, नई सुविधा देकर पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में ये बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए तकनीकी मदद और अन्य मदद भी दी जाने पर चर्चा की गई।