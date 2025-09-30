Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाह! न्यूजीलैंड की तर्ज पर शिमला की पहाड़ियों पर बनेगा Sky Walk, जंगलों में स्पोर्ट्स एडवेंचर का भी ले सकेंगे मजा

    By rohit nagpal Edited By: Gurpreet Cheema
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:55 PM (IST)

    शिमला में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर स्काई वाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर और आयुक्त के साथ बैठक की। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्काई वाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे विकल्पों पर विचार किया गया। न्यूजीलैंड के शहरों की तर्ज पर शिमला में भी विकास कार्य करने पर चर्चा हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    न्यूजीलैंड की तर्ज पर विकसित होंगे स्काई वॉक व एडवेंचर स्पोर्ट्स

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम न्यूजीलैंड के साथ मिलकर स्काई वाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स विकसित करेगा। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान और आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मंगलवार को न्यूजीलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ टाउन हॉल में बैठक की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद पूरे शहर का दौरा भी किया। शहर में पर्यटन विस्तार के मसले को मेयर सुरेंद्र चौहान ने उनके समक्ष रखा था। इस पर उन्होंने कहा कि स्काई वॉक के साथ ही राजधानी के साथ के जंगलों में एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी देकर बढ़ावा पर्यटकों को यहां रुकने पर मजबूर किया जा सकता है।

    शहर में न्यूजीलैंड के शहरों की तर्ज पर क्या किया जा सकता है, इस पर बैठक में चर्चा की गई। मेयर ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल से शहर में किन प्रोजेक्टों पर काम हो सकता है। इस पर चर्चा की है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते उन्होंने शहर में स्काई वाक का सुझाव दिया है।

    यहां की ऊंचाई को देखते हुए ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। शहर में अभी एस्कलेटर, लिफ्ट से लेकर अन्य सुविधाएं है, नई सुविधा देकर पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में ये बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए तकनीकी मदद और अन्य मदद भी दी जाने पर चर्चा की गई।

    शहर के आसपास के जंगलों में एडवेंचर स्पोर्ट्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव देना और कैसे इसे लागू किया जा सकता है।

    कम जोखिम के एडवेंचर स्पोर्ट्स को पर्यटक काफी पसंद करते हैं, इस पर भी काम करने की जरूरत है। इसके बाद शहर के अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया। न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने शिमला के पर्यटन विकास के मसले पर चर्चा की है। उन्होंने मेयर और आयुक्त का शिमला में स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने उच्चायुक्त पैट्रिक जान राटा की अध्यक्षता में शहर में हो रहे कार्यों का जायजा लिया।