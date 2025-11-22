शिमला में सड़क धंसी... बाल-बाल बची स्कूली छात्रा की जान, NHAI पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला के भट्ठाकुफ़र में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। पथ परिवहन निगम की एक बस को मोड़ते समय अचानक सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि जिस हिस्से में धंसान हुई, उसका निर्माण एनएचएआई द्वारा किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क धंसने के दौरान पास से गुजर रही एक स्कूली बच्ची अचानक बने गड्ढे में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी के सहारे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि बच्ची को गंभीर चोट नहीं आई।