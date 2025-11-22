Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला में सड़क धंसी... बाल-बाल बची स्कूली छात्रा की जान, NHAI पर उठे सवाल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:19 AM (IST)

    शिमला के भट्ठाकुफ़र में शुक्रवार सुबह सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा टल गया। पथ परिवहन निगम की बस मोड़ते समय सड़क धंस गई, जिससे एक स्कूली बच्ची गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी बताई। लोगों ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला में सड़क धंसी... बाल-बाल बची स्कूली छात्रा की जान (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला के भट्ठाकुफ़र में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। पथ परिवहन निगम की एक बस को मोड़ते समय अचानक सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि जिस हिस्से में धंसान हुई, उसका निर्माण एनएचएआई द्वारा किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क धंसने के दौरान पास से गुजर रही एक स्कूली बच्ची अचानक बने गड्ढे में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी के सहारे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि बच्ची को गंभीर चोट नहीं आई।

    स्थानीय लोगों ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सड़क का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं किया गया, जिसके कारण यह हादसा पेश आया। लोगों ने मांग की है कि संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़क की तुरंत मरम्मत कर सुरक्षित बनाया जाए।