शिमला में फूटपाथ पर सो रहे परिवार पर गिरी रेलिंग और साइन बोर्ड, पांच घायल
शिमला में एक फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर रेलिंग और साइन बोर्ड गिरने से पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
जागरण संवाददाता, शिमला। दीवाली का रात जब सभी खुशियों के दीवाली मना रहे थे, उसी समय राजधानी के विक्ट्री टनल पर पुटपाथ पर सो रहे परिवार कहर बरपा।
दीवाली की रात विक्ट्री टनल के पास हुए हादसे में फुटपाथ पर सो रहे परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और साथ लगा साइनबोर्ड टूटकर नीचे सो रहे लोगों पर गिर गया। पुलिस के मुताबिक यह घटना रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर हुई जब शिकायतकर्ता कैलाश पुत्र लेहरू लाल, निवासी डिंडोली (जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान) अपने परिवार सहित विक्ट्री टनल के पास ओल्ड बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर फुटपाथ पर था।
हादसे में बच्चे भी घायल
इसी दौरान एक सफेद रंग की टैक्सी (नंबर एचपी 01एन 0561) तेज रफ्तार में गलत दिशा से आई और सड़क किनारे रेलिंग को टक्कर मार दी।टक्कर लगने से रेलिंग और लोहे का साइनबोर्ड टूटकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर जा गिरा। इस हादसे में गर्भवती महिला बैरी (20) सोना (3) विशाल (10) माया (11 ) और किशन एक साल घायल हो गए।
सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत रिपन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें आइजीएमसी शिमला रेफर किया गया। इस मामले में
पुलिस ने शिकायत पर बीएनएस की धारा 281 व 125(ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार चालक का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह नशे की हालत में तो नहीं था। घायलों की हालत स्थित बताई जा रही है।
