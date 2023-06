स्मार्ट सिटी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को हाल ही में 20 नई ई-बसें मिली हैं। इन बसों के लिए सरकार अब नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। शिमला में पांच चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि इसके लिए सरकार ने 3.63 करोड़ की राशि जारी कर दी है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शिमला शहर में संचालित 70 ई-बसों के लिए पांच नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के दृष्टिगत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास लगभग 3.63 करोड़ रुपये की राशि जमा करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की 1500 से अधिक बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा। शिमला में तारादेवी, टूटीकंडी क्रासिंग, लालपानी, जुंगा और ठियोग में नए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। इससे शिमला शहर के 40 किलोमीटर के दायरे में संचालित की जा रही बसों को पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिजली बोर्ड उपलब्ध करवाएगा ट्रांसफार्मर इसके अलावा, ढली में स्थापित 1 हजार केवीए चार्जिंग स्टेशन की क्षमता को भी बढ़ाकर 2 हजार केवीए किया जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड अब इन सभी चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाएगा। ट्रांसफार्मर स्थापित होते ही ई-बस चार्जर स्थापित कर दिए जाएंगे। नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद शहर के 40 किलोमीटर के दायरे में ई-बसों का संचालन सुचारू हो जाएगा। शिमला को मिली हैं 20 नई ई-बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, शिमला शहर को हाल ही में 20 ई-बसें प्रदान की गई हैं, जिससे इनकी संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है। इनमें से छह-छह बसें न्यू शिमला और संजौली सेक्टर को प्रदान की गई हैं और आठ बसें बस स्टैंड क्षेत्र को प्रदान की गई हैं। एचआरटीसी ने अतिरिक्त नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। सभी 70 ई-बसें शहर के स्थानीय रूट पर ई-बसें संचालित की जाएंगी, जिससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूरी तरह से ई-परिवहन सुविधा में बदल जाएगी और शिमला शहर के वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में यह सहायक सिद्ध होंगी।

