शिमला: नगर निगम मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर हंगामा, महिलाओं सहित कांग्रेस पार्षद भी उतरे विरोध में

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला के महापौर और उपमहापौर के कार्यकाल को पांच साल करने के मामले को लेकर निगम की मासिक बैठक में वीरवार को जमकर हंगामा हुआ। बैठक में भाजपा के साथ कुछ कांग्रेस के पार्षदों ने भी खुलकर इसका विरोध किया।

भाजपा के पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने की मांग की और इस पर काफी देर हंगामा बैठक में चलता रहा। बैठक में भाजपा पार्षदों और मेयर के बीच में तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली।

मेयर और उनके समर्थक गए बाहर

इसके बाद मेयर और उनके समर्थक बैठक से चले गए। हालांकि भाजपा पार्षद और महिला के लिए मेयर का पद मांगने वाले कांग्रेस पार्षद भी बैठक में ही बैठे रहे।

महिला पार्षद के लिए आरक्षित थी सीट

कांग्रेसी पार्षद कांता ने कहा कि हम सरकार या मेयर सुरेंद्र चौहान के खिलाफ नहीं नहीं है, लेकिन महिला पार्षद के लिए मेयर की सीट आरक्षित थी तो महिला के अधिकार के लिए सरकार और मेयर को भी विचार करना चाहिए था।