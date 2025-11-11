शिमला: चलती बस में युवती से छेड़छाड़, सरकारी अस्पताल में कार्यरत पीड़िता ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई FIR

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। शिमला में एक निजी बस में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस बारे में युवती की ओर से छोटा शिमला थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी है।



युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। युवती एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत है और ड्यूटी के बाद निजी बस से घर लौट रही थी।



युवती की शिकायत पर पुलिस ने थाना छोटा शिमला में अज्ञात शख्स के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर ली है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 नवंबर की शाम को वह एक स्थानीय निजी बस में ओल्ड बस स्टैंड से संजौली लौट रही थी।

सीट पर बैठते ही की छेड़छाड़ शिकायत के मुताबिक बस में यात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने अपना बायां हाथ युवती की बाईं टांग पर रख दिया। अचानक हुई इस हरकत से युवती असहज हो गई और उसने तुरंत उस व्यक्ति का हाथ हटा दिया।

भीड़ होने के कारण तुरंत विरोध नहीं कर पाई युवती बस में भीड़ होने के कारण युवती तुरंत विरोध नहीं कर पाई, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित व्यक्ति की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।