शिमला में नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल, दुकानों के बाहर सामान हटाने पर व्यापारियों का हंगामा; बाजार बंद की चेतावनी

शिमला में नगर निगम की टीम द्वारा दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाने पर विवाद हो गया। कारोबारियों ने निगम के वाहन को रोका और विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल ने सोमवार से बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है क्योंकि उनका आरोप है कि त्योहारी सीजन में उन्हें परेशान किया जा रहा है। निगम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने का दावा कर रहा है।

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में शनिवार को नगर निगम और कारोबारी के बीच में बड़ा विवाद हो गया। नगर निगम की टीम शहर के बाजारों से दुकानों के बाहर रखे गए सामान को उठाने के लिए पहुंची। इसी बीच कारोबारियों ने नगर निगम के वाहन को रोक दिया और निगम के कर्मचारियों से उलझ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कारोबारियों व टीम के सदस्यों बीच में काफी बहसबाजी होती रही। लगभग डेढ़ घंटे तक कारोबारियों ने नगर निगम के वाहन को रोके रखा। इसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने वाहन को वहीं छोड़कर प्रशासन के पास जाने का फैसला लिया।

कारोबारियों ने इसके बाद बाजार में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शहर के कारोबारी काफी संख्या में नगर निगम के आयुक्त के कार्यालय पहुंचे लेकिन वहां पर अधिकारियों के मौजूद न होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कारोबारी ने इसके बाद बैठक की और फैसला लिया कि सोमवार से बाजार बंद रखे जाएंगे।

शहर के बाजार सोमवार को व्यापार मंडल पूरी तरह से बंद रखेगा। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत मंगा ने कहा कि हर बार त्योहारी सीजन में कारोबारियों को परेशान किया जाता है। नगर निगम प्रशासन ने शहर के बाजारों में 6 से 8 फीट जगह बाजार में बैठने के लिए तहबाजारियों को दे रखी है।

लेकिन कारोबारी यदि अपना सामान दुकान के बाहर डिस्प्ले करते हैं तो उनके सामान जब्त कर लिया जाता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कारोबारी अपना विरोध सोमवार से जारी रखेंगे। नगर निगम शिमला की टीम हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार लगातार बाजार में भेजी जाती है। इस दौरान बाजार में दुकानों के बाहर लगाए गए सामान और तहबाजारियों के आवंटित स्थानके ज्यादा जगह पर लगाई गई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

शनिवार को भी इसी के तहत निगम की टीम को रवाना किया गया था। बाजार में पहुंचते ही टीम ने कार्रवाई शुरू की तो टीम व कारोबारियों के बीच काफी गहमागहमी हो गई। लगभग डेढ़ घंटे तक बाजार में दोनों एक दूसरे के साथ बाजार में उलझते रहे।

कारोबारियों के एक धड़े ने निगम के इस रवैये के विरोध में सोमवार से बाजार को बंद करने का आह्वान किया है। दूसरे ध़ड़े ने अभी इस पर सहमति नहीं दी है, वे रविवार को बैठक कर सकते हैं। कारोबारी फिलहाल यह मानकर चल रहा है कि त्योहारी सीजन में बाजार बंद करके नुकसान ही होगा। इसका रास्ता प्रशासन से बात करके निकाला जा सकता है। हर साल प्रशासन से त्योहारी समय के दौरान कुछ राहत ली जाती है।