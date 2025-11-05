शिमला: सिगरेट फेंकने को कहा तो पुलिस जवान पर कर दिया हमला, लात-घूंसों से पीटा; घसीटते हुए ले गया चौक से

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में एक व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मी ने शख्स को सिगरेट फेंकने को कहा था, जिस पर तैश में आ गया। पुलिस कर्मी पर लात घूंसे बरसाते हुए उसे घसीटते हुए चौक से ले गया।



संजौली में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी पर हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर शाम संजौली पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल सुनील अपनी नियमित ट्रैफिक ड्यूटी पर एचआरटीसी कार्यालय के समीप सेवाएं दे रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ देर बाद लौटा और कर दिया हमला ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल सुनील ने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते देखा। इस पर उन्होंने उस व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूमपान न करने की हिदायत दी। व्यक्ति ने सिगरेट फेंक दी और वहां से संजौली चौक की ओर चला गया। कुछ समय बाद लौट कर आया और अचानक कांस्टेबल सुनील पर हमला कर दिया।

नशे में था आरोपित, पुलिस ने किया गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान संदीप निवासी कोटखाई के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि घटना के दौरान वह शराब के नशे में था।

पुलिस कर्मी को घूंसे मारे व घसीटते हुए ले गया पुलिस कर्मचारी की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक हमलावर ने कांस्टेबल सुनील को घूंसे मारे और उन्हें घसीटते हुए दावत होटल की ओर ले गया। इस दौरान पुलिस कर्मी ने खुद को बचाने का प्रयास किया। फिर भी उसे चोटें आईं। मौके पर आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपित वहां से भाग निकला।