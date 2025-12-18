Language
    शिमला में तीन दिन बाद सुबह के समय हुई स्केटिंग, बच्चों को सिखाई जाएगी आइस हॉकी

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में तीन दिन बाद स्केटिंग शुरू हुई। मौसम अनुकूल न रहने से शाम का सेशन नहीं हो पाया, जिससे स्केटिंग प्रेमियों में निराशा थी। ...और पढ़ें

    शिमला में तीन दिन बाद सुबह के समय हुई स्केटिंग (File Photo)


    जागरण संवाददाता, शिमला। आइस स्केटिंग रिंक शिमला में तीन दिन बाद बुधवार को सुबह के समय फिर स्केटिंग हो सकी। उम्मीद थी कि मौसम साथ देगा तो दोनों समय का सेशन होगा। दोपहर के समय हुई गर्मी के बाद शाम के समय रिंक में बर्फ नहीं जम सकी। इस कारण बच्चे और स्केटिंग प्रेमी काफी मायूस थे।

    बुधवार सुबह जगी उम्मीद के बाद स्केटिंग के शौकिनों को शाम को भी मायूसी हाथ लगी। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पिछले सप्ताह वीरवार से स्केटिंग के दोनों सेशन शुरू हुए थे।

    इससे पहले रिंक में सुबह के सेशन ही हो रहे थे। रविवार सुबह से लेकर मंगलवार तक रिंक में स्केटिंग नहीं हो सकी। आइस स्केटिंग रिंक में सर्दियों के दौरान काफी संख्या में पर्यटक व युवा स्केटिंग करने के लिए पहुंचते हैं। रिंक में अभी सिर्फ सदियों के दिनों में ही स्केटिंग कर पाते हैं। स्कूली बच्चों के लिए स्केटिंग विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रहती है। पूरा साल वे इस सीजन का इंतजार करते हैं। मौसम साफ रहा तो आने वाले दिनों में बर्फ की गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी। जनवरी में स्कूलों के विद्याथियों व पर्यटकों के लिए जिमखाना व कार्निवाल का आयोजन किया जाता है।

    इसमें बच्चों के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। बच्चों को आइस हाकी भी यहां पर सिखाई जाती है। आयोजकों के अनुसार आने वाले समय में मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये दोनों आयोजन मुश्किल हो सकते हैं।