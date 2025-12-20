Language
    शिमला में प्रदेश का पहला आधार सेवा केंद्र शुरू, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया उद्घाटन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    शिमला में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करते पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह l जागरण

    जागरण संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को एसडीए कांप्लेक्स कसुम्पटी में प्रदेश के पहले आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर ही इस आधार सेवा केंद्र में लोगों को आधार संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    हिमाचल में शिमला, मंडी और कांगड़ा में आधार केंद्र स्थापित किए जा रहे रहे हैं। पहले आधार संबंधी कई सुविधाओं के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था , लेकिन अब इस आधार सेवा केंद्र में सभी सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे उपलब्ध होंगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया (यूआइडीएआइ) हेड ऑफिस नई दिल्ली के एनरोलमेंट एंड अपडेट डिवीजन के लगातार मार्गदर्शन और सपोर्ट से शिमला के एसडीए कांप्लेक्स कसुम्पटी में इस आधार सेवा केंद्र का सफल संचालन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल आफिस (यूआइडीएआइ) चंडीगढ़ करेगा।

    आधार सेवा केंद्र आरामदायक माहौल में आधार से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए वन स्टाप डेस्टिनेशन होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। यह केंद्र व्हीलचेयर एक्सेसिबल है और इसमें बुजुर्गों और विशेष रूप से दिव्यांगों नागरिकों की मदद के लिए विशेष सुविधाएं हैं। केंद्र सप्ताह के सातों दिन (वीकेंड सहित) सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा और केवल सार्वजनिक छुट्टियों में बंद रहेगा।


    l केंद्र में एक ही छत के नीचे लोगों को मिलेंगी आधार संबंधी सभी सुविधाएं : अनिरुद्ध सिंह