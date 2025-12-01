Language
    Himachal Weather: बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे का अलर्ट, जानें शिमला में कैसा रहेगा मौसम

    By Yadvinder Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। शिमला में 1 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऊना और कांगड़ा में भी तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा।

    शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

    शिमला में 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 02 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा

    ऊना में 1 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 02 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा

    कांगड़ा में 1 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 02 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेग।

