    शिमला में दिवाली की रात आग का तांडव, बनुट्टी में तीन दुकानें जलकर राख; संजौली में भी हादसा

    By Rohit Nagpal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    शिमला के बनुट्टी में दिवाली की रात तीन दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग में मोबाइल, एलईडी और स्टेशनरी जैसे सामान जलकर राख हो गए। दमकल विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आसपास की दुकानों को बचाया। दुकानदारों ने शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। संजौली में भी एक दुकान में आग लगी।

    शिमला के बनुट्टी में दिवाली की रात तीन दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी बालूगंज थाना अंतर्गत उपनगर टूटू के समीप बनुट्टी क्षेत्र में दिवाली की रात तीन दुकानों में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। यह घटना रात करीब साढ़े तीन बजे हुई है। आग मोतीलाल के एकमंजिला मकान में बनी तीन दुकानों में लगी, ये कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले चुकी थी।

    दुकानों में मोबाइल, एलईडी, डी-फ्रिज, स्टेशनरी और घरेलू उपयोग की वस्तुएं रखी थीं, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। शुरूआत में ये नुकसान करीब 20 लाख रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई, जबकि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक करोड़ रुपये की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया।
    संजौली में भी बजार मेंएक इलेक्ट्रोनिक की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ हैं।

    आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन तिलक नगर और मॉल रोड शिमला से दमकल विभाग की दो वॉटर ब्राउजर और एक संयुक्त कार्बन डाईऑक्साइड व फोम वाटर टेंडर की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस दौरान पास की 22 दुकानों और दो मकानों को सुरक्षित बचा लिया गया।

    आग बुझाने में कुल 18 अग्निशामक कर्मियों ने हिस्सा लिया। इनमें एक सब फायर ऑफिसर, दो लीडिंग फायरमैन, छह फायरमैन, छह होमगार्ड और तीन चालक शामिल रहे। सभी कर्मी आज सुबह 7:15 बजे वापस लौटे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि ये आग शरारती तत्वों ने लगाई गई है।

    उनका कहना है कि दुकान मालिक और किरायेदारों के बीच पिछले कुछ समय से दुकानों को खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था, जो अदालत में विचाराधीन है। दुकानदारों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते दुकानों को आग के हवाले किया गया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    अग्निशमन विभाग के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। हालांकि, प्रारंभिक जांच में विद्युत शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आगजनी की सभी संभावनाओं पर जांच कर रही है।