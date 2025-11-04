शिमला: शादी के बहाने 2 साल तक युवती का शारीरिक शोषण, अब दे रहा धमकी; संजौली में पड़ोसी ने विवाहिता से की छेड़छाड़

जागरण संवादददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि साहिल वर्मा निवासी गांव दावथ, डाकघर बदहेड़ी, तहसील व जिला शिमला दो वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।



जब शादी का समय आया तो उसने बहाने बनाकर विवाह टाल दिया और अब साफ इनकार करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है।

अस्पताल में करवाया चिकित्सीय परीक्षण पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण डीडीयू अस्पताल शिमला में करवाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जल्द आरोपित की गिरफ्तारी हो सकती है।