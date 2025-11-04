शिमला: शादी के बहाने 2 साल तक युवती का शारीरिक शोषण, अब दे रहा धमकी; संजौली में पड़ोसी ने विवाहिता से की छेड़छाड़
शिमला में एक युवती ने साहिल वर्मा पर शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। शादी से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं, संजौली में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवादददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि साहिल वर्मा निवासी गांव दावथ, डाकघर बदहेड़ी, तहसील व जिला शिमला दो वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
जब शादी का समय आया तो उसने बहाने बनाकर विवाह टाल दिया और अब साफ इनकार करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है।
अस्पताल में करवाया चिकित्सीय परीक्षण
पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण डीडीयू अस्पताल शिमला में करवाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जल्द आरोपित की गिरफ्तारी हो सकती है।
पड़ोसी ने विवाहिता से की छेड़छाड़
राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर छेड़छाड़, उत्पीड़न और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत शीला देवी पत्नी लाला राम, निवासी बिमला देवी निवास, फ्लॉवर डेल, छोटा शिमला ने दर्ज करवाई है।
महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2018-19 में जब वह अपने पति के साथ शानन, संजौली में रहती थी, उस दौरान उसका पड़ोसी जगदीश वर्मा निवासी गधेरी जालोग, तहसील सुन्नी उसे बार-बार परेशान करता था।
फोन कर धमका रहा मेरे पास हैं महिला के अश्लील वीडियो
उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और दोनों के बीच समझौता भी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी जगदीश वर्मा लगातार उसके पति को फोन कर यह कह रहा है कि उसके पास महिला के अश्लील वीडियो हैं।
