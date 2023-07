Shimla: DDO अब एक्सेल शीट पर भरेंगे कर्मचारी का डाटा, GPF सेल पर करेंगे अपलोड; 38 हजार से अधिक खुल चुके खाते

Shimla News अब हिमाचल महालेखाकार (एजी) कार्यालय ने जीपीएफ खाते खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत सभी विभागीय डीडीओ को एक्‍सेल शीट पर कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी भरकर एजी आफिस के जीपीएफ सेल को मेल करनी होगी। इसी के आधार पर ही जीपीएफ खाते खोले जाएंगे। 38368 कर्मचारियों को जीपीएफ खाता नंबर आवंटित किए जा चुके हैं।

DDO अब एक्सेल शीट पर भरेंगे कर्मचारी का डाटा, GPF सेल पर करेंगे अपलोड

