शिमला शहर में वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी, जाम से मिलेगी राहत, ...तो टुटू से चक्कर होकर मिलेगी एंट्री

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े व व्यस्त शहर शिमला में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन अब बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है। नए साल से शिमला शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी है।



प्रशासन का मानना है कि इससे रोजाना सुबह व शाम लगने वाले यातायात जाम से यात्रियों को राहत मिलेगी और शहर में वाहनों का आवागमन सुचारू हो सकेगा। खासकर कार्यालयों व स्कूलों के समय होने वाली भीड़ को कम करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

किस तरह काम करेगा वन-वे सिस्टम प्रशासन के अनुसार यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इसे और विस्तारित किया जाएगा। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि शिमला की सड़कों पर वन-वे सिस्टम किस तरह यातायात की तस्वीर बदलता है।

मुख्य संपर्क सड़कें होंगी वन-वे प्रशासन की ओर से तैयार किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार शिमला शहर को जोड़ने वाली कई मुख्य संपर्क सड़कों को वन-वे किया जाएगा। तवी से वाया चक्कर होकर वाहन निकलेंगे जबकि टुटू से वाया चक्कर होकर शहर में प्रवेश होगा। इसी तर्ज पर अन्य रूट भी चिह्नित किए गए हैं ताकि सर्कुलर रोड पर वाहन दबाव को विभाजित कर यातायात को नियंत्रित किया जा सके।

सुझाव व आपत्तियां होंगी पेश योजना का उद्देश्य शहर के केंद्रीय हिस्सों में अनावश्यक भीड़ को रोकना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह योजना जनता की भागीदारी के साथ ही लागू की जाएगी। आम नागरिक, टैक्सी यूनियनें व स्थानीय व्यापारी अपने सुझाव और आपत्तियां पेश कर सकेंगे। इसके बाद ही अंतिम ड्राफ्ट को स्वीकृति दी जाएगी।