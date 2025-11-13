Language
    शिमला में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, दो माह से हो रहा था पेटदर्द, अस्पताल पहुंचे तो गर्भवती निकली पीड़िता

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    शिमला में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की दुष्कर्म का शिकार हुई। दो महीने से पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में पता चला कि वह गर्भवती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। पीड़िता को मेडिकल सहायता दी जा रही है।

    शिमला में 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस बारे में ढली थाना में लड़की की माता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि वह शिमला के एक होटल में काम करती है। उसकी 15 वर्ष की बेटी है।

    पिछले 2 महीने से उसकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था। बुधवार को लड़की को उपचार के लिए आइजीएमसी अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद आइजीएमसी में डाक्टर ने उसे बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है।

    इसके बाद जब उसने उसकी बेटी से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि जुन्गा का रहने वाला एक लड़का है। इसे वह पिछले एक वर्ष से जानती है। चार महीने पहले वह लड़का लड़की को अकेला देखकर उसके कमरे में आया। इस दौरान लड़के ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

    शादी का झांसा देकर किया नाबालिग का शोषण

    लड़की की मां की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी बताया गया है कि लड़के ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इस कारण वह गर्भवती हो गई है।


    पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मामला

    पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

